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«Локомотив» разгромил «Фусан». Дзюба отыграл тайм и не забил

«Локомотив» разгромил «Фусан». Дзюба отыграл тайм и не забил
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Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч между «Локомотивом» и «Фусаном». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в ОАЭ. Противостояние завершилось со счётом 5:0 в пользу красно-зелёных.

Счёт в игре на 22-й минуте после паса Даниила Куликова открыл Константин Марадишвили. В начале второго тайма Франсуа Камано укрепил преимущество команды Михаила Галактионова. Вскоре Иван Игнатьев довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал новичок команды Сергей Пиняев. Затем ворота соперника поразили Дмитрий Баринов и Игнатьев, оформивший дубль.

Отметим, что нападающий железнодорожников Артём Дзюба вышел в стартовом составе команды на этот матч, был заменён сразу после первой половины игры и не отметился результативными действиями.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 февраля 2023, среда. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
5 : 0
Фурсан Испания
ОАЭ
1:0 Марадишвили – 22'   2:0 Камано – 49'   3:0 И. Игнатьев – 53'   4:0 Баринов – 57'   5:0 И. Игнатьев – 67'
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