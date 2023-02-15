«Локомотив» разгромил «Фусан». Дзюба отыграл тайм и не забил

Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч между «Локомотивом» и «Фусаном». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в ОАЭ. Противостояние завершилось со счётом 5:0 в пользу красно-зелёных.

Счёт в игре на 22-й минуте после паса Даниила Куликова открыл Константин Марадишвили. В начале второго тайма Франсуа Камано укрепил преимущество команды Михаила Галактионова. Вскоре Иван Игнатьев довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал новичок команды Сергей Пиняев. Затем ворота соперника поразили Дмитрий Баринов и Игнатьев, оформивший дубль.

Отметим, что нападающий железнодорожников Артём Дзюба вышел в стартовом составе команды на этот матч, был заменён сразу после первой половины игры и не отметился результативными действиями.