Рафинья — о вылете «Барсы» из ЛЧ: мы будет продолжать допускать ошибки и учиться на них
Поделиться
Вингер «Барселоны» Рафинья в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о вылете каталонцев из Лиги чемпионов, а также о своих отношениях с главным тренером команды Хави.
«Вылет из Лиги чемпионов? Из каждого матча можно извлечь уроки. Мы будем продолжать допускать ошибки, и мы должны продолжать учиться на каждой игре и тренировке.
Доверительные отношения с Хави? Частные беседы важны со всеми. Важно знать, что твой тренер и персонал доверяют тебе. Для меня это было особенно важно, потому что я нахожусь в клубе только первый год», — приводит слова Рафиньи издание Marca.
Гол Педри принёс «Барселоне» победу над «Вильярреалом»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
20:32
-
20:23
-
20:20
-
20:17
-
20:12
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:53
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:19
-
19:17
-
19:06
-
19:01
-
18:55
-
18:50
-
18:42
-
18:41
-
18:30
-
18:28
-
18:25
-
18:18
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
17:59
-
17:46
-
17:40
-
17:33
-
17:33
-
17:24
-
17:17
-
17:12
Партнерский контент