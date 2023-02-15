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Рафинья — о вылете «Барсы» из ЛЧ: мы будет продолжать допускать ошибки и учиться на них

Рафинья — о вылете «Барсы» из ЛЧ: мы будет продолжать допускать ошибки и учиться на них
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Вингер «Барселоны» Рафинья в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о вылете каталонцев из Лиги чемпионов, а также о своих отношениях с главным тренером команды Хави.

«Вылет из Лиги чемпионов? Из каждого матча можно извлечь уроки. Мы будем продолжать допускать ошибки, и мы должны продолжать учиться на каждой игре и тренировке.

Доверительные отношения с Хави? Частные беседы важны со всеми. Важно знать, что твой тренер и персонал доверяют тебе. Для меня это было особенно важно, потому что я нахожусь в клубе только первый год», — приводит слова Рафиньи издание Marca.

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