Сергей Юран рассказал, кого считает фаворитами Лиги чемпионов

Известный российский тренер Сергей Юран назвал своих фаворитов в Лиге чемпионов. Напомним, сегодня, 15 февраля, в рамках 1/8 финала пройдут встречи «Боруссия» Д — «Челси» и «Брюгге» — «Бенфика». Начало обеих игр в 23:00 мск.
«Среди фаворитов можно выделить «Баварию», «Манчестер Сити», «Реал». Может, наконец «Сити» в этом сезоне выиграет кубок. Они сколько лет уже не выигрывают с Гвардиолой. Очень хотелось бы этого с тренерской точки зрения. Они выиграли всё в Англии.
Больше будет зависеть от того, кто минимизировано пройдёт плей-офф без травм. Игры идут на вылет. Очень проблематично, когда теряешь игроков непосредственно ведущих, на которых ты можешь делать ставку. Кто будет меньше терять, у того из этих трёх клубов будет больше шансов», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 15 февраля 2023
-
22:11
-
22:10
-
22:05
-
22:01
-
21:55
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:49
-
21:44
-
21:33
-
21:30
-
21:18
-
21:05
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:32
-
20:23
-
20:20
-
20:17
-
20:12
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:53
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:19
-
19:17
-
19:06
-
19:01
-
18:55
-
18:50