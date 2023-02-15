«Невозможное может стать возможным». Тренер «Шахтёра» — о шансах команды в Лиге Европы

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Игор Йовичевич порассуждал о шансах «горняков» пройти как можно дальше в текущем розыгрыше плей-офф Лиги Европы, заявив, что в команде настраиваются на то, что невозможное может стать возможным.

«Уверенность команды растёт. Мы стремимся пройти в Лиге Европы как можно дальше. Мы хотим думать, что невозможное может стать возможным», — приводит слова Йовичевича пресс-служба «горняков».

По итогам группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона «Шахтёр» занял третье место в группе с мадридским «Реалом», «Лейпцигом» и «Селтиком». В 1/16 финала Лиги Европы донецкая команда сыграет с французским «Ренном». Первый матч состоится уже завтра, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 20:45 мск.