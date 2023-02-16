Тен Хаг: Френки де Йонг — невероятный футболист, он усилит любую команду мира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о полузащитнике «Барселоны» Френки де Йонге, который мог перейти к «красным дьяволам» летом 2022 года. Ранее нидерландский специалист работал с игроком в амстердамском «Аяксе».
«В 2019 году в «Аяксе» у команды было качество, которое в том числе привносил и де Йонг. Я думаю, что он развивается в последние годы, и здесь, в Испании, он стал даже лучше. Он фантастический игрок, и с ним было приятно работать.
Почему не удалось подписать его летом? Я не знаю, нужен ли он нам (смеётся). Френки — невероятный игрок, и он может усилить любую команду мира, потому что у него есть уникальные качества. Если вы сможете взять его в команду, то она станет сильнее», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
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