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Бензема обошёл Рауля по голам и стал пятым бомбардиром в истории Ла Лиги

Бензема обошёл Рауля по голам и стал пятым бомбардиром в истории Ла Лиги
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Нападающий «Реала» Карим Бензема обошёл экс-игрока «сливочных» Рауля по голам за клуб в Ла Лиге и стал пятым бомбардиром в истории соревнования.

Форвард оформил дубль в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Эльче». Оба мяча Карим забил, реализовав пенальти. Француз выиграл битву взглядов и уверенно переиграл Эдгара Бадию, мощно пробив пенальти в правый верхний угол на 31-й минуте. После этого он нанёс с «точки» превосходный удар в левый верхний угол, Эдгар Бадия не имел шансов.

Таким образом, на счету Карима 230 голов в чемпионате Испании. Француз обошел экс-нападающего «Мадрида» Рауля (228 голов) и теперь занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Реала» в национальном первенстве.

Больше него за всю историю турнира забивали Уго Санчес (234), Тельмо Сарра (251), Криштиану Роналду (311) и Лионель Месси (472).

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