«Реал» разгромил «Эльче» и сократил отставание от «Барселоны» до 8 очков

Сегодня, 15 февраля, проходил матч в рамках 21-го тура чемпионата Испании, в рамках которого встречались мадридский «Реал» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Команда Карло Анчелотти открыла счёт на восьмой минуте. Гол на свой счёт записал Марко Асенсио. Он в одиночку продрался в штрафную соперника и точно пробил в нижний левый угол ворот.

Мадридцы укрепили преимущество на 31-й минуте. Гол на свой счёт записал Карим Бензема. Француз выиграл битву взглядов и уверенно переиграл Эдгара Бадию, мощно пробив пенальти в правый верхний угол.

«Сливочные» довели счёт до разгромного на 45-й минуте. Гол на свой счёт записал Карим Бензема. Француз нанёс с «точки» превосходный удар в левый верхний угол, Эдгар Бадия не имел шансов. Довершил разгром Лука Модрич.



«Сливочные» (48) занимают второе место в чемпионате Испании, «Эльче» (9) располагается на последней строчке в турнире. «Барселона» (56) лидирует в турнире.