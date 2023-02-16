Главный тренер «Боруссии» Терзич прокомментировал победу над «Челси»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о победе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:0).
«Что нам сегодня было нужно, так это продолжительные периоды контроля мяча. Мы часто выигрывали его в центре поля, но затем слишком просто теряли. Было и много хорошего, а лучшим стал результат. Знаем, что против «Челси» играть непросто, так что сделали сегодня важный шаг вперёд», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.
Победный и единственный гол в матче, прошедшем на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия), забил нападающий «Боруссии» Карим Адейеми на 63-й минуте. Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне состоится 7 марта, начало — в 23:00 мск.
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