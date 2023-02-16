Автор гола в ворота «Челси» Карим Адейеми: для меня всё просто

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми высказался о победе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (1:0).



«Нам с первых минут пришлось непросто, но затем было видно, что каждый бился за всю команду. Мы знали, что сегодня можем добиться успеха. Мы рады победе.



Когда бежал на Энцо Фернандеса, думал только о том, что надо пробросить мяч мимо него. Ты просто пытаешься победить в выходах один на один, а там как повезёт. В любом случае я очень рад голу.



Новый год, новый заряд удачи. Для меня всё просто. Как команда мы много беседовали в ходе зимней паузы, и нас это сплотило. Сегодняшняя победа крайне важна. Было круто играть перед такими болельщиками. Мы хотели осложнить жизнь «Челси» с первой минуты до последней и в итоге выиграли», — приводит слова Адейеми DAZN.