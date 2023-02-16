«Лучшие условия на рынке». Каманцев — о поставщике офсайдных линий в РПЛ

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил о новом поставщике офсайдных линий, которые будут использоваться после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги.



«Мы получили лучшие условия на рынке. В силу геополитики количество потенциальных провайдеров сильно сократилось. Здорово, что мы нашли нужную нам цену. Очень адекватную. Нам ещё помог курс на тот момент – теперь мы практически полностью вписываемся в изначально заложенный бюджет РПЛ. Статические камеры чуть увеличивают бюджет, но это ещё дополнительные плюсы – и в плане телетрансляций, и в плане сбора статистики», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.