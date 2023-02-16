Салихова: не понимаю, о чём рассказывает Глебов. Он сам начал обрывать мне телефон

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова полузащитника «Ростова» Данила Глебова о причинах несостоявшегося перехода в московский клуб.



«Я не понимаю, о чём рассказывает Данил Глебов. Мы действительно были заинтересованы в нём в конце августа 2021 года. «Ростов» не продал, сославшись на то, что не успевают найти замену, не хотели оставлять Сёмина без важного игрока. Мы спокойно это приняли. Не было ни торгов о трансферной стоимости, ни обсуждения личного контракта.



Уже в зимнее трансферное окно агент Глебова чрезмерно настойчиво предлагал футболиста в «Спартак», сильно критикуя наших игроков. Необычным было и то, что сам Глебов начал обрывать мне телефон.



Я никогда не вела переговоры с игроком без агента, отца, юриста или иного представителя. При этом Лука Каттани не один раз объяснял и агенту, и игроку, что мы не ищем футболиста на эту позицию. У нас уже были договорённости по Пруцеву и Мартинсу, которые присоединились к команде до сборов», – цитирует Салихову Metaratings.

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