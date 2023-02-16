Булыкин: Дзюба мотивирован доказать уровень, старожилы «Локо» — что неудачи были случайны

Бывший нападающий сборной России, экс-член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах железнодорожников во второй части сезона.



«Видно, что пока в команде идут притирки новичков и главного тренера. Галактионов проводит большую ротацию состава, в каждом контрольном матче делается много замен, разные сочетания во всех линиях. Наверняка поиски оптимального состава и сочетаний будут идти и по ходу второй части сезона.



Хотя с учетом тяжёлого положения в таблице чемпионата надо давать результат сразу. Да и в Кубке наверняка клуб хочет добиться успеха, тем более в дерби с таким принципиальным соперником, как «Спартак». У новичков вроде Дзюбы есть мотивация доказать свой уровень, а у старожилов «Локо» — желание продемонстрировать, что неудачи прошлого года были случайностью», — приводят слова Булыкина «Известия».

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