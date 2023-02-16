Мамаев — об открытии академии в Дубае: я имею право решать, где лучше для меня и семьи

Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что не понимает, почему его упрекают за открытие академии в Дубае, а не в России.



«Я считаю, что имею право принимать решение о том, где на данный момент лучше для меня и моей семьи. Мы спонтанно приехали в Дубай, и у нас появилась такая идея. Но я не понимаю, в чём упрек. Считаю, что я заслужил право находиться там, где хочу находиться на данный момент.



Я сейчас очень счастлив. У меня красавица жена, которая является моей поддержкой и опорой. Без неё я бы не сделал и 50 процентов из того, что есть в академии. Она подарила мне сына, который каждый день радует нас. Сейчас мы вместе родили ещё одного «сына» – наше детище. Я счастлив и сейчас даже не вспоминаю о том, что было раньше», – приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

Напомним, 20 января Мамаев вместе с нападающим «Динамо» Фёдором Смоловым анонсировал открытие футбольной академии в Дубае, а 11 февраля объявил о завершении карьеры. Он находился в статусе свободного агента после ухода из «Химок» в июле 2022 года.