Глушаков забил дебютный гол за «Нижний Новгород»

Сегодня, 16 февраля, проходит товарищеский матч между «Пари Нижним Новгородом» и «Оренбургом». Команды играет на стадионе «Глория Спортс Арена — поле A». На момент написания этой новости команда Марцела Лички ведёт со счётом 2:1.

На 53-й минуте дебютный счёт за нижегородцев забил Денис Глушаков. Полузащитник отличился, сыграв на добивании после удара Дмитрия Рыбчинского.

36-летний Глушаков провёл первую часть сезона в подмосковных «Химках». Он сыграл 19 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат».



«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 матчей.