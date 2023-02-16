Глушаков забил дебютный гол за «Нижний Новгород»

Сегодня, 16 февраля, проходит товарищеский матч между «Пари Нижним Новгородом» и «Оренбургом». Команды играет на стадионе «Глория Спортс Арена — поле A». На момент написания этой новости команда Марцела Лички ведёт со счётом 2:1.
На 53-й минуте дебютный счёт за нижегородцев забил Денис Глушаков. Полузащитник отличился, сыграв на добивании после удара Дмитрия Рыбчинского.
36-летний Глушаков провёл первую часть сезона в подмосковных «Химках». Он сыграл 19 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат».
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 матчей.
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