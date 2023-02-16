«Всегда». Луис Суарес поддержал «Барселону» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Уругвайский нападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес поддержал свою бывшую команду «Барселону» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед» (0:0, идёт первый тайм).

Уругваец, проведший в составе «Барселоны» несколько сезонов, написал на своей странице в социальных сетях: «Всегда». Этим сообщением Луис Суарес прокомментировал запись официального аккаунта «Барселоны» о матче.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень. «Манчестер Юнайтед» занял второе место в группе Лиги Европы с «Реалом» Сосьедад, «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.