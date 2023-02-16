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Отец Месси прокомментировал слухи о переговорах с «Барселоной» по возвращению Лионеля

Отец Месси прокомментировал слухи о переговорах с «Барселоной» по возвращению Лионеля
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Хорхе Месси, отец и агент аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, прокомментировал слухи о том, что он прилетел в Барселону для переговоров о переходе сына в каталонский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

«Я не думаю, что Лео вернётся в «Барселону». Нам не предложили никаких условий. Мы не получали предложения и не говорили с Лапортой (президентом «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хорхе Месси журналист Гастон Эдуль в своём «твиттере».

Напомним, Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Последние два сезона 35-летний нападающий провёл в «ПСЖ». Его действующий контракт с парижанами заканчивается в июне 2023 года. Ранее стало известно, что Месси раздумывает над тем, чтобы покинуть клуб.

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