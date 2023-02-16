«Байер» — «Монако»: Градецки закатил мяч в свои ворота и вывел французов вперёд

Сегодня, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Байер» принимает «Монако». Команды встречаются на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток главного арбитра Ореля Гринфилда прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На девятой минуте голкипер «Байера» Лукаш Градецки получил мяч от своего защитника. Нападающий «Монако» Брил Эмболо запрессинговал вратаря, и в результате борьбы в рамках правил мяч закатился в ворота — 1:0.
Французский «Монако» выступает на этой стадии турнира после того, как занял вторую строчку группы H, уступив первое место «Ференцварошу», который продолжит участие в турнире со стадии 1/8 финала. «Байер» ранее играл в Лиге чемпионов, но занял третье место в квартете В, уступив первые две строчки «Порту» и «Брюгге».
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