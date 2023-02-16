Алонсо оценил свой гол в ворота «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо прокомментировал ничью в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2). В этой встрече испанец забил первый гол.

«Я думаю, что мы показали хорошую игру команды. У нас все было под контролем. За 10 минут мы перевернули ход матча с ног на голову. Рашфорд — отличный игрок. Сегодня мы были двумя крутыми коллективами. В этом сложность игры в Европы.



У нас есть шансы на победу в следующий четверг, мы должны забрать её. Это был особенный гол после нескольких сложных дней для всей моей семьи, для меня и для всего клуба, который так много раз оказывал мне поддержку», — цитирует Алонсо Marca.



«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень. «Манчестер Юнайтед» стал вторым в группе Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.