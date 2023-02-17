Рашфорд: разочарован, что сыграли вничью с «Барселоной»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал ничью в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (2:2).
«Разочарован, что сыграли вничью», – написал англичанин в своей социальной сети.
В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на несколько опаснейших моментов у ворот «Барселоны. Во втором тайме счёт был открыт на 50-й минуте усилиями защитника каталонцев Маркоса Алонсо, забившего головой после подачи Рафиньи с углового (1:0). На 53-й минуте форвард «Юнайтед» Маркус Рашфорд сравнял счёт ударом в ближний угол ворот (1:1). На 59-й минуте мяч оказался в воротах каталонцев рикошетом от защитника «Барселоны» Жюля Кунде (1:2). На 76-й минуте Рафинья сравнял счёт с передачи Кунде (2:2).
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