«Монако» вырвал победу у «Байера» в матче 1/16 ЛЕ, Головин провёл на поле 71 минуту

Сегодня, 17 февраля, завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Байер» принимал «Монако». Команды встретились на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток главного арбитра Ореля Гринфилда прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гости быстро вышли вперёд в этой встречи, когда нападающий Брил Эмболо столкнулся плечом в плечо с голкипером Лукашем Градецки, от которого мяч закатился в ворота. Хозяева смогли сравнять только на 48-й минуте — гол на счету Муссы Диаби. Через девять минут немецкий клуб вышел вперёд благодаря голу Флориана Вирца.

На 71-й минуте российский полузащитник Александр Головин был заменён, вместо него вышел Элиот Матазо. Через три минуты «монегаски» сравняли благодаря дальнему удару Крепена Дьятта. На 90+2-й минуте Аксель Дисаси решился на дальний удар с 30 метров, который в итоге принёс победу французам — 3:2.