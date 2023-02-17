Пол Скоулз: «Манчестер Юнайтед» выглядит полноценной командой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил игру «красных дьяволов» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной».



«Думаю, до игры их бы полностью устроила ничья, но если посмотреть на ход матча, на созданные моменты, то думаю, что „Манчестер Юнайтед“ был очень хорош сегодня, особенно во втором тайме.



Игра была очень захватывающей. Дыхание не перехватывало, но обе команды стремились к этому. Я не думаю, что «Барселона» была потрясающей, но эта игра – идеальная подготовка к следующему четвергу. Сейчас „Манчестер Юнайтед“ выглядит полноценной командой», — приводит слова Пола Скоудза Daily Mail.



Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.