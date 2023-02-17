Чеферин — единственный кандидат на выборах президента УЕФА. Он будет переизбран на 4 года
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Президент УЕФА Александер Чеферин стал единственным кандидатом на выборах на данный пост, сообщает AS.
Поскольку у словенца нет конкурентов, он будет переизбран на четырёхлетний срок на 47-м Конгрессе УЕФА в Лиссабоне 5 апреля.
55-летний Чеферин занимает пост главы УЕФА с 2016 года.
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона – 2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
Сборная Беларуси имеет возможность принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА, но проводит встречи за пределами страны и без зрителей на трибунах.
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