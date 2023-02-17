Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чеферин — единственный кандидат на выборах президента УЕФА. Он будет переизбран на 4 года

Чеферин — единственный кандидат на выборах президента УЕФА. Он будет переизбран на 4 года
Аудио-версия:
Комментарии

Президент УЕФА Александер Чеферин стал единственным кандидатом на выборах на данный пост, сообщает AS.

Поскольку у словенца нет конкурентов, он будет переизбран на четырёхлетний срок на 47-м Конгрессе УЕФА в Лиссабоне 5 апреля.

55-летний Чеферин занимает пост главы УЕФА с 2016 года.

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона – 2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

Сборная Беларуси имеет возможность принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА, но проводит встречи за пределами страны и без зрителей на трибунах.

«Суперлига жива!» Топ-клубы Европы снова идут против УЕФА «Суперлига жива!» Топ-клубы Европы снова идут против УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023