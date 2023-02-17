Матч «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд посещаемости Лиги Европы

На матче «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» установлен новый рекорд посещаемости Лиги Европы.



Матч «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Спотифай Камп Ноу» посетили 90 255 зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА. Эта игра установила новый рекорд посещаемости Лиги Европы, превзойдя предыдущий почти на 10 тысяч. 23 февраля 2017 года 80 465 человек пришли на «Уэмбли», где состоялся матч 1/16 финала «Тоттенхэм» — «Гент».



Напомним, вчера, 16 февраля, завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и английским «Манчестер Юнайтед». Встреча закончилась со счётом 2:2. Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.

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