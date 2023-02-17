Переговоры «Челси» и Маунта о новом контракте зашли в тупик. Игрок может покинуть клуб

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт летом может покинуть клуб.



Как сообщает ESPN, в переговорах сторон о новом контракте возникли проблемы и добиться заметного прогресса в последние месяцы не удаётся. Одно из препятствий – нежелание англичанина заключать долгосрочное соглашение. Также он требует значительного увеличения зарплаты.



За ситуацией следят «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также «Ювентус».



В текущем сезоне Маунт провёл в АПЛ 21 матч и забил три гола.



«Челси» располагается на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. В активе синих 31 очко в 22 играх. В последнем матче лондонский клуб уступил дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: