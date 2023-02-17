Голы Рашфорда и Рафиньи — в видеообзоре матча ЛЕ «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»
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Вчера, 16 февраля, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встречались испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Итоговый счёт — 2:2.
В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Во второй половине счёт был открыт на 50-й минуте усилиями защитника каталонцев Маркоса Алонсо, забившего головой после подачи Рафиньи с углового (1:0). На 53-й минуте форвард «Юнайтед» Маркус Рашфорд сравнял счёт ударом в ближний угол ворот (1:1). На 59-й минуте мяч оказался в воротах каталонцев рикошетом от защитника «Барселоны» Жюля Кунде (1:2). На 76-й минуте Рафинья сравнял счёт с передачи Кунде (2:2).
Ответный матч состоится 23 февраля в Манчестере (Англия).
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