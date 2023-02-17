Израильский агент: было стыдно перед чеченскими футболистами из-за кучки отморозков

Известный израильский агент Григорий Крицер объяснил, почему в начале 2010-х в израильском футболе не прижились два чеченских футболиста – Заур Садаев и Джабраил Кадиев.

«Бейтар» — единственный клуб Израиля, у которого есть ультраправая фанатская группировка. Называется La Familia. Они радикально выступали против присутствия в команде мусульман. Однажды даже подожгли офис клуба. Нормальные болельщики и футбольное сообщество к этой группе относятся с презрением. Для страны, пережившей Холокост, это просто недопустимое явление. В последние годы за них всерьёз взялись правоохранительные органы. Но тогда они устроили игрокам из Чечни настоящую травлю. Об этом даже сняли документальный фильм в Израиле. Я посоветовал авторам включить в ленту историю Хаймовича, для контраста. Когда он попал в Грозный, был поражён приёмом. На его первую тренировку в команде приехали президент клуба Алханов и Рамзан Кадыров. Болельщики с трибун скандировали: «Хаймович! Хаймович!»



В случае Садаева с Кадиевым сработал комплекс причин. Видно, по игровым качествам тоже не ошеломили. С другой стороны, как можно показать футбол, когда тебя без конца освистывают и оскорбляют с трибун? Мне было стыдно за свою страну, жители которой в своё время больше остальных народов пострадали от нацизма в Европе, из-за кучки отморозков», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



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