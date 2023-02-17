Видеообзор победы «Монако» в матче Лиги Европы с «Байером»

Сегодня, 17 февраля, завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Байер» и французский «Монако». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). «Монако» одержал победу со счётом 3:2



Гости быстро вышли вперёд, когда нападающий Брил Эмболо столкнулся плечом в плечо с голкипером Лукашем Градецки, от которого мяч закатился в ворота. Хозяева смогли сравнять счёт только на 48-й минуте: отличился Мусса Диаби. Через девять минут немецкий клуб вышел вперёд благодаря голу Флориана Вирца.

На 71-й минуте российский полузащитник Александр Головин был заменён, вместо него вышел Элиот Матазо. Через три минуты монегаски сравняли счёт благодаря дальнему удару Крепена Дьятта. На 90+2-й минуте Аксель Дисаси решился на дальний удар с 30 метров, который в итоге принёс победу французам — 3:2.

Ответный матч пройдёт в Монако 23 февраля.