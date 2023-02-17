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Израильский агент рассказал об удивлении общественности после трансфера Шапи из России

Израильский агент рассказал об удивлении общественности после трансфера Шапи из России
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Известный израильский агент Григорий Крицер рассказал об адаптации в Израиле российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, который выступает за «Хапоэль» из города Беэр-Шева.

«Многих его трансфер удивил. Всё-таки парень был основным игроком «Краснодара», чуть ли не звездой клуба. Конечно, его переход здесь широко освещался. Шапи очень положительно приняли в Израиле, он неплохо выступает», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В августе 2022 года Магомед-Шапи Сулейманов перешел в «Хапоэль» из Беэр-Шевы на правах аренды из «Краснодара». Ранее сообщалось, что израильский клуб может совершить выкуп прав на футболиста.

Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»:

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