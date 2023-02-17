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Голкипер «Локо» Худяков: при немецких тренерах ребята просто не понимали, что от них хотят

Голкипер «Локо» Худяков: при немецких тренерах ребята просто не понимали, что от них хотят
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Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о сборах с немецкими тренерами железнодорожников.

«Прошлой зимой на сборах было 12 выходных? Если не ошибаюсь, там в общей сложности до двух недель дошло. Бывало, вечером присылали расписание на следующий день — там две тренировки. Но утром мы занимались, и нам говорили: «Вечером — выходной». Или: «Идём всей командой куда-нибудь». Тренировка отменялась? Да.

Скажу так: у них не пошло. Они пытались поставить европейский футбол, но донести мысли правильно не получилось. Ребята в команде просто не понимали, что от них хотят. Отсюда такие результаты.

Сейчас всё по-другому: чувствуется, что каждый из нас всё лучше и лучше осознаёт, что должен делать на поле: куда бежать, какую функцию выполнять. Это огромный плюс», — приводит слова Худякова «Спорт-экспресс».

Ранее с командой работали Маркус Гисдоль, Марвин Комппер и Йозеф Циннбауэр. Сейчас «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов.

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