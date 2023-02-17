Голкипер «Локо» Худяков: при немецких тренерах ребята просто не понимали, что от них хотят

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о сборах с немецкими тренерами железнодорожников.
«Прошлой зимой на сборах было 12 выходных? Если не ошибаюсь, там в общей сложности до двух недель дошло. Бывало, вечером присылали расписание на следующий день — там две тренировки. Но утром мы занимались, и нам говорили: «Вечером — выходной». Или: «Идём всей командой куда-нибудь». Тренировка отменялась? Да.
Скажу так: у них не пошло. Они пытались поставить европейский футбол, но донести мысли правильно не получилось. Ребята в команде просто не понимали, что от них хотят. Отсюда такие результаты.
Сейчас всё по-другому: чувствуется, что каждый из нас всё лучше и лучше осознаёт, что должен делать на поле: куда бежать, какую функцию выполнять. Это огромный плюс», — приводит слова Худякова «Спорт-экспресс».
Ранее с командой работали Маркус Гисдоль, Марвин Комппер и Йозеф Циннбауэр. Сейчас «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов.
- 17 февраля 2023
-
12:15
-
12:04
-
11:58
-
11:46
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:26
-
11:18
-
11:16
-
11:08
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
10:03
-
09:55
-
09:54
-
09:50
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
08:55
-
08:45
-
08:31
-
08:23
-
08:10
-
08:09
-
07:40
-
07:19
-
07:05