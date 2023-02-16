Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магкеев: первый сбор «Локо» был просто сумасшедший. Как будто вернулись во времена Палыча

Магкеев: первый сбор «Локо» был просто сумасшедший. Как будто вернулись во времена Палыча
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев оценил зимние сборы железнодорожников. По словам футболиста, на первом сборе команда делала упор на физическую подготовку. Магкееву это напомнило о временах тренерской работы Юрия Сёмина в «Локомотиве».

«Думаю, что мы хорошо поработали. Набрали физическую форму, провели спарринг-игры. Что-то уже наработали, а кое-что ещё нужно подправить. В целом мы хорошо подготовились. Матч со «Спартаком» покажет.

Первый сбор был просто какой-то сумасшедший (улыбается). Я как будто вернулся во времена Палыча. Сборы отличаются кардинально. Сейчас был упор на физику, нам этого не хватало, нам её надо наработать. Этим мы и занимались. Также мы работали над нашими игровыми схемами, проводили матчи под нагрузками. Сейчас нагрузки немного снизились. У нас есть неделя, чтобы спокойно подготовиться к игре со «Спартаком», — приводит слова Магкеева официальный сайт «Локомотива».

Новость по теме
Леонид Слуцкий объяснил, зачем «Локомотиву» нужен Артём Дзюба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023