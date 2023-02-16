Магкеев: первый сбор «Локо» был просто сумасшедший. Как будто вернулись во времена Палыча

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев оценил зимние сборы железнодорожников. По словам футболиста, на первом сборе команда делала упор на физическую подготовку. Магкееву это напомнило о временах тренерской работы Юрия Сёмина в «Локомотиве».
«Думаю, что мы хорошо поработали. Набрали физическую форму, провели спарринг-игры. Что-то уже наработали, а кое-что ещё нужно подправить. В целом мы хорошо подготовились. Матч со «Спартаком» покажет.
Первый сбор был просто какой-то сумасшедший (улыбается). Я как будто вернулся во времена Палыча. Сборы отличаются кардинально. Сейчас был упор на физику, нам этого не хватало, нам её надо наработать. Этим мы и занимались. Также мы работали над нашими игровыми схемами, проводили матчи под нагрузками. Сейчас нагрузки немного снизились. У нас есть неделя, чтобы спокойно подготовиться к игре со «Спартаком», — приводит слова Магкеева официальный сайт «Локомотива».
- 16 февраля 2023
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