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«Зенит» заключил новое соглашение о сотрудничестве с иранским «Сепаханом»

«Зенит» заключил новое соглашение о сотрудничестве с иранским «Сепаханом»
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«Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве. Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев встретился с президентом иранского клуба Мохаммадом Реза Сакетом. В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании, информирует официальный сайт «Зенита».

Стоит отметить, что клубы сотрудничают с апреля 2021 года. В течение двух лет «Зенит» и «Сепахан» активно обменивались опытом в области футбола, медицины, учебных курсов. Сотрудники клубов проходили совместные стажировки и практические занятия.

«В рамках нового соглашения планируется участие команд системы «Сепахана» в Кубке Дружбы, проведение товарищеского матча между основными составами женских команд клубов, сотрудничество в области юриспруденции и маркетинга», — сообщает пресс-служба «Зенита».

Напомним, сегодня, 17 февраля, «Зенит» и «Сепахан» проведут товарищеский матч. Это будет первая встреча в истории команд.

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