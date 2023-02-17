Источник: ЦСКА ведёт переговоры с тремя нападающими

Московский ЦСКА намерен усилить свою атакующую линию в зимнее трансферное окно. На данный момент армейцы находятся в переговорах с тремя новыми нападающими, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Согласно сведениям источника, приоритетным вариантом для ЦСКА является марокканский нападающий «Хатайспора» Айюб Эль-Кааби. Армейцы борются за его подписание с турецкими клубом «Адана Демирспор». На данный момент именно россияне ближе к трансферу Эль-Кааби, но окончательного решения игрок пока не принял.
Параллельно ЦСКА ведёт работу ещё по двум форвардам. Первый уже согласился на переход, но он наиболее требователен к московскому клубу в финансовом плане. Со вторым идут предметные переговоры, он менее требователен в плане зарплаты. Эти варианты ЦСКА прорабатывает на случай срыва трансфера Эль-Кааби.
Также отмечается, что Квадво Дуа, интерес к которому ЦСКА приписывали ранее, не перейдёт в стан армейцев. «Нюрнберг» отказался отпускать футболиста в аренду с правом выкупа.
- 17 февраля 2023
-
13:40
-
13:35
-
13:26
-
13:24
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:00
-
12:57
-
12:57
-
12:47
-
12:45
-
12:42
-
12:42
-
12:15
-
12:04
-
11:58
-
11:46
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:26
-
11:18
-
11:16
-
11:08
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
10:03
-
09:55
-
09:54