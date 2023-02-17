Источник: ЦСКА ведёт переговоры с тремя нападающими

Московский ЦСКА намерен усилить свою атакующую линию в зимнее трансферное окно. На данный момент армейцы находятся в переговорах с тремя новыми нападающими, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, приоритетным вариантом для ЦСКА является марокканский нападающий «Хатайспора» Айюб Эль-Кааби. Армейцы борются за его подписание с турецкими клубом «Адана Демирспор». На данный момент именно россияне ближе к трансферу Эль-Кааби, но окончательного решения игрок пока не принял.

Параллельно ЦСКА ведёт работу ещё по двум форвардам. Первый уже согласился на переход, но он наиболее требователен к московскому клубу в финансовом плане. Со вторым идут предметные переговоры, он менее требователен в плане зарплаты. Эти варианты ЦСКА прорабатывает на случай срыва трансфера Эль-Кааби.

Также отмечается, что Квадво Дуа, интерес к которому ЦСКА приписывали ранее, не перейдёт в стан армейцев. «Нюрнберг» отказался отпускать футболиста в аренду с правом выкупа.