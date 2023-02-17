Израильский агент: российские и украинские футболисты очень дружили в 90-е

Известный израильский агент Григорий Крицер рассказал, как в 1990-е помогал адаптироваться в Израиле футболистам из бывшего СССР.
«Моя работа включала в том числе повседневные заботы и даже семейные проблемы — болезни детей и всё прочее. Люди приезжали без языка — большинство даже английского не знали. Приходилось помогать. Чтобы игрок хорошо выступал на поле, надо, чтобы у него тыл дома был прикрыт. У некоторых даже дети здесь родились — как у того же Сукристова. Виктор Цыганков, который сейчас уехал из киевского «Динамо» в Испанию, тоже появился на свет в Израиле — его папа, вратарь, тут выступал.
Иногда я их собирал всех вместе. Иногда они сами собирались. Здесь были футболисты со всего Союза — из России, с Украины, из Беларуси. И все очень дружили между собой. Отмечали вместе дни рождения, праздники», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»:
- 17 февраля 2023
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