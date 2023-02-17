«Спартак» отдал Виталия Шитова в аренду «Звезде», которую тренирует Дмитрий Комбаров

«Спартак» отдал вингера Виталия Шитова в аренду «Звезде» из Санкт-Петербурга.



«Полузащитник Виталий Шитов продолжит карьеру в «Звезде» из Санкт-Петербурга. Соглашение между клубами рассчитано до 11 июня 2023 года.



Желаем Виталию успешно проявить себя в «Звезде», где его главным тренером будет Дмитрий Комбаров — экс-капитан и чемпион России в составе нашего клуба», — гласит заявление пресс-службы «Спартака».



В текущем сезоне Виталий Шитов провёл за главную команду «Спартака» два матча – по одному в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. Кроме того, на его счету пять игр за молодёжную команду «Спартака» в МФЛ. За пять встреч он сумел забить один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Шитова в € 250 тыс.