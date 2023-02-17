Агент, делавший переход Веллитона в «Спартак»: Москва не всех портит. Но он любил гульнуть

Известный израильский агент Григорий Крицер вспомнил историю появления бразильского нападающего Веллитона в России и объяснил, почему он полностью не раскрыл свой потенциал.

«Что значит — Москва его испортила? Москва не всех портит. Кто-то относится к делу более профессионально, а кто-то любит гульнуть. Вот Веллитон — любил. Хотя в Бразилии у него не было такой репутации», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Права на Веллитона принадлежали «Спартаку» в период с 2007 по 2014 год. В последние годы он отправлялся в аренды. В составе «Спартака» Веллитон стал трёхкратным призёром чемпионата России (2007, 2009, 2011/2012).

Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»: