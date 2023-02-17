ФИФА выделит $ 1 млн пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии

Международная федерация футбола (ФИФА) выделит $ 1 млн пострадавшим от серии землетрясений в Турции и Сирии.



«Футбол объединяется, чтобы помочь пострадавшим в Турции и Сирии. Пожертвование предназначено для осуществления скорейшей гуманитарной помощи в обеих странах.



Фонд ФИФА должен предоставить 1 миллион долларов США в качестве экстренной гуманитарной помощи после землетрясений в Турции и Сирии, которые унесли жизни более 42 000 человек и оставили многих без жилья в зимних условиях. После консультаций с Турецкой футбольной ассоциацией (TFF) и Сирийской футбольной ассоциацией (SFA) совместно с международными и местными неправительственными организациями помощь будет использована для закупки и распределения основных гуманитарных предметов, а также для предоставления аварийных временных убежищ. FIFA продолжит сотрудничество с TFF и SFA, следя за ситуацией и принимая решения о дальнейших действиях.

Фонд ФИФА был создан в 2018 году, что свидетельствует о твёрдом намерении ФИФА помогать обществу и оказывать положительное влияние на него», — гласит заявление организации.



Напомним, ранее в Турции и Сирии произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий. Жертвами катастрофы стали тысячи человек.

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