«Факел» реализовал уже 8,5 тыс. абонементов на вторую часть сезона-2022/2023 РПЛ
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Воронежский «Факел» на данный момент реализовал уже 8,5 тыс. абонементов на вторую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 17 февраля, — первый день открытой продажи абонементов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
С 10 по 15 февраля обладатели абонементов на первую часть сезона имели первоочередное право их продления. По новым абонементам болельщики смогут посетить семь игр: матчи с «Химками», «Сочи», ЦСКА, «Ахматом», «Оренбургом», «Пари Нижний Новгород» и «Крыльями Советов». Продажа абонементов продлится до 28 февраля.
Напомним, для посещения матчей Российской Премьер-Лиги во второй части сезона-2022/2023 на всех стадионах потребуется наличие персонифицированной карты болельщика.
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