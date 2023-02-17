«Факел» реализовал уже 8,5 тыс. абонементов на вторую часть сезона-2022/2023 РПЛ

Воронежский «Факел» на данный момент реализовал уже 8,5 тыс. абонементов на вторую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 17 февраля, — первый день открытой продажи абонементов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

С 10 по 15 февраля обладатели абонементов на первую часть сезона имели первоочередное право их продления. По новым абонементам болельщики смогут посетить семь игр: матчи с «Химками», «Сочи», ЦСКА, «Ахматом», «Оренбургом», «Пари Нижний Новгород» и «Крыльями Советов». Продажа абонементов продлится до 28 февраля.

Напомним, для посещения матчей Российской Премьер-Лиги во второй части сезона-2022/2023 на всех стадионах потребуется наличие персонифицированной карты болельщика.