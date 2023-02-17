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Губернатор Воронежской области рассказал, сколько болельщиков в регионе оформили Fan ID

Губернатор Воронежской области рассказал, сколько болельщиков в регионе оформили Fan ID
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, сколько болельщиков в регионе оформили Fan ID.

«Вчера через Госуслуги оформил Fan ID, скоро получу его в МФЦ. Так же, как это уже сделали 14,5 тыс. воронежских болельщиков.

Я без футбола не могу и считаю своим болельщицким долгом быть на стадионе. Поэтому во второй части сезона посещу все домашние игры «Факела», которые не будут пересекаться с важными рабочими задачами», — написал Гусев в телеграм-канале.

Напомним, для посещения матчей Российской Премьер-Лиги во второй части сезона-2022/2023 на всех стадионах потребуется наличие персонифицированной карты болельщика. «Факел» возобновит сезон РПЛ домашним матчем с «Химками» 3 марта. Начало игры — в 19:00 мск.

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