Диего Лугано: считаю, что РПЛ — шестая лига в мире. Смотреть чемпионат России интересно

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано, выступавший в «ПСЖ», «Фенербахче» и ряде других клубов, поделился мнением по поводу уровня Российской Премьер-Лиги. Лугано признался, что считает РПЛ шестой лигой в мире и смотреть матчи российского чемпионата ему достаточно интересно.

«Я считаю, что РПЛ — шестая лига в мире. Смотреть российский чемпионат достаточно интересно, у вас есть много талантливых футболистов, которые могут заиграть на мировом уровне. Нельзя недооценивать тот факт, что многие иностранные футболисты раскрылись именно в чемпионате России, потом уже уехали в топ-клубы Европы. Думаю, РПЛ — достаточно конкурентная и нескучная лига, за которой любопытно наблюдать», — приводит слова Диего Лугано «РБ Спорт».