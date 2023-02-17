Игонин — о словах Каманцева: получается, что три российских судьи лучше всех футболистов?

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на слова главы департамента судейства РФС Павла Каманцева, который ранее заявил, что российские арбитры лучше, чем российские футболисты. По мнению знаменитого тренера, это некорректное высказывание.



«Очень сложно такое комментировать. А по какой шкале оценки он это заявление сделал? Может быть, он ориентируется на то, что наши лучшие судьи работают на самом высоком уровне. Опять же, хотелось бы понимать, что служило критерием. Если в рейтинге команд есть очки, есть соревнования. Существует ли такое у судей? Они-то как определяют лучшего? Если такое есть, пусть представят.



Это получается, что три судьи лучше всех футболистов? Или каких-то определённых футболистов? Если мы вспомним времена, когда Аршавин забивал четыре гола на «Энфилде», можно было утверждать что игроки лучше, чем судьи? И он бы с этим согласился?



Даже если бы судья из России судил финал чемпионата мира, всё равно хотелось бы понять, по каким критериям его выбирают лучшим. В России, да и в Европе, есть же наверняка какая-то шкала, и хотелось бы понять, насколько она объективна. Было бы лучше, если бы он это рассказал», – сказал Игонин Metaratings.ru.

Напомним, Павел Каманцев обосновал свои слова тем, что российские арбитры работают на больших международных турнирах и добиваются там неплохих результатов, а у российских футболистов нет достижений за пределами страны.