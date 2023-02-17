Агент предположил, почему российские футболисты снова стали часто уезжать в Израиль

Известный израильский агент Григорий Крицер высказал мнение, почему российские футболисты снова стали часто уезжать в Израиль.
«Зарплаты в России были намного выше, чем в Израиле. Человек, сидевший на скамейке запасных в РПЛ, имел больше, чем могли дать здесь. А в последнее время ситуация поменялась. Некоторые команды могут предложить заработки, которые уже приближаются к российским. В Израиле есть клубы с хорошими финансовыми возможностями — такие, как «Маккаби» из Хайфы и Тель-Авива, «Хапоэль» Беэр-Шева. Вот эта тройка уже может конкурировать с российскими клубами. Но, конечно, не с «Зенитом» и «Спартаком», а с командами попроще», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»:
- 17 февраля 2023
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