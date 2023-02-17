Бывший тренер академии «Краснодара»: имея Игнатьева и Дзюбу, можно сделать сильную атаку

Бывший тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян, который в стане «быков» работал с форвардом «Локомотива» Иваном Игнатьевым, поделился мнением о возможной связке бывшего подопечного и нападающего Артёма Дзюбы, который стал игроком железнодорожников в зимнее трансферное окно.



«Сможет ли Иван побороться за место в составе с Артёмом и выиграть конкуренцию? Всё зависит от того, в какой футбол сейчас будет играть «Локомотив» при Галактионове. С двумя такими нападающими в обойме игра в атаке может стать более разнообразной. Дзюба и Игнатьев – разные футболисты по стилю игры, поэтому тут всё зависит от решения главного тренера «Локомотива». Дзюба играл в паре с Азмуном – и это было неплохо. Имея таких двух нападающих, можно сделать сильную атаку.



Возможен ли вариант, при котором «Локомотив» будет использовать Дзюбу и Игнатьева на поле вместе? Мне как тренеру очень хотелось бы посмотреть на эту связку. Дзюба умеет цепляться за мячи и выигрывать единоборства, а Иван, по моему мнению, сейчас лучший в лиге по открываниям за спину, потому что он обладает очень хорошей дистанционной скоростью.



Выстрелит ли Игнатьев в весенней части РПЛ? Я очень надеюсь на это. Знаю его потенциал, но всё зависит от самого Вани. Если он реально перезагрузится, то всё будет хорошо. Потому что судьба ему дала ещё шанс, не каждому выпадает такая возможность после ряда неудачных сезонов, в которых он сидел на замене и не играл.



И тут он смог перейти в «Локомотив», который я также считаю топ-клубом РПЛ. И когда в этом сезоне Игнатьев вышел и забил три гола, «Оренбургу», это показало, что он настоящий нападающий. А дальше, повторюсь, зависит всё от самого Игнатьева – нужно доказывать на каждой тренировке, что ты достоин играть в стартовом составе», — приводит слова Давидяна Metaratings.



За 16 матчей текущего сезона РПЛ Игнатьев забил четыре гола и записал на свой счёт две результативные передачи. Дзюба осенью расторг контракт с турецкой «Аданой», за которую провёл лишь пять игр, забив один гол.