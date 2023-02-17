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«Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» со счётом 0:2

«Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» со счётом 0:2
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Сегодня, 17 февраля, санкт-петербургский «Зенит» встретился в товарищеском матче с иранским клубом «Сепахан». Игра проходила на стадионе «Накш-э-джахан» (Исфахан, Иран) и завершилась поражением российского коллектива со счётом 0:2. Встречу обслуживала местная иранская бригада арбитров.

«Сепахан» забил два гола в первом тайме — на четвёртой и 44-й минутах. «Зенит» в перерыве матча полностью поменял состав, однако результат это не изменило. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Сепахана».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве. Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев встретился с президентом иранского клуба Мохаммадом Реза Сакетом. В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 февраля 2023, пятница. 15:00 МСК
Сепахан
Исфахан, Иран
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Горбани – 4'   2:0 Данешгар – 45+4'
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