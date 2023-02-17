«Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» со счётом 0:2

Сегодня, 17 февраля, санкт-петербургский «Зенит» встретился в товарищеском матче с иранским клубом «Сепахан». Игра проходила на стадионе «Накш-э-джахан» (Исфахан, Иран) и завершилась поражением российского коллектива со счётом 0:2. Встречу обслуживала местная иранская бригада арбитров.

«Сепахан» забил два гола в первом тайме — на четвёртой и 44-й минутах. «Зенит» в перерыве матча полностью поменял состав, однако результат это не изменило. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Сепахана».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве. Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев встретился с президентом иранского клуба Мохаммадом Реза Сакетом. В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании.