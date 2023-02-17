«Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» со счётом 0:2

Сегодня, 17 февраля, санкт-петербургский «Зенит» встретился в товарищеском матче с иранским клубом «Сепахан». Игра проходила на стадионе «Накш-э-джахан» (Исфахан, Иран) и завершилась поражением российского коллектива со счётом 0:2. Встречу обслуживала местная иранская бригада арбитров.
«Сепахан» забил два гола в первом тайме — на четвёртой и 44-й минутах. «Зенит» в перерыве матча полностью поменял состав, однако результат это не изменило. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Сепахана».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве. Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев встретился с президентом иранского клуба Мохаммадом Реза Сакетом. В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании.
- 17 февраля 2023
-
18:17
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:38
-
17:34
-
17:32
-
17:26
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
17:01
-
17:00
-
16:48
-
16:35
-
16:34
-
16:31
-
16:23
-
16:18
-
16:15
-
16:10
-
16:09
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
15:51