Представители Неймара провели переговоры с владельцем «Челси» о трансфере из «ПСЖ»

Владелец лондонского «Челси» Тодд Боули провёл встречу с представителями звёздного бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, на встрече обсуждался возможный трансфер Неймара в «Челси». Боули презентовал представителям Неймара проект лондонской команды. Также на встрече обсудили варианты перехода. Неймар может как расторгнуть контракт с «ПСЖ», так и перейти в «Челси» за денежную компенсацию.
«ПСЖ» хочет избавиться от Неймара, который создаёт клубу больше проблем, чем приносит пользы. Также в парижской команде надеются на сокращение зарплатной ведомости в случае ухода бразильца, что поможет парижанам избежать проблем с финансовым фэйр-плей.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»:
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