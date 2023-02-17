Игорь Корнеев рассказал, почему ушёл из «Барселоны»

Бывший российский полузащитник Игорь Корнеев поделился подробностями разрыва контракта с «Барселоной».
«Это вообще была странная история. Потому что я сначала подписал на три года контракт, но в конечном итоге начали появляться другие моменты. Был подписан контракт по схеме «1+1+1». Плюс то, что мне не понравилось, и «Барселона» не хотела это менять: безоговорочный пункт, что если финансовая составляющая оставалась в силе, «Барселона» могла отправить меня в аренду куда угодно. Мне это не понравилось, и я буквально на второй день пришёл и сказал: «Можно ли разорвать этот контракт? Я его подписал, не увидев и не учитывая какие-то моменты». В этом была причина, о которой я конечно немного жалею: думаю, каждый год в «Барселоне» — это как три в другом клубе», — сказал Корнеев в интервью Геннадию Орлову.
- 17 февраля 2023
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