Василий Березуцкий объяснил отказ от предложения Гончаренко по работе в «Урале»
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Российский тренер Василий Березуцкий рассказал, что отказался от предложения наставника «Урала» Виктора Гончаренко войти в его штаб.
Было ли предложение от Гончаренко уйти в «Урал»? От Виктора Михайловича было предложение, но сказал, что присмотрюсь, что происходит», — рассказал Березуцкий в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Василий Березуцкий работал в тренерских штабах Виктора Гончаренко в ЦСКА и «Краснодаре». С января по июнь 2022 года Березуцкий входил в штаб своего брата Алексея, который тренировал ЦСКА.
Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года. Под его руководством команда в 18 матчах одержала 11 побед, дважды сыграла вничью и пять раз проиграла. Контракт между сторонами подписан до лета 2024 года.
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