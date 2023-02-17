Корнеев рассказал, в чём изменилось поведение Захаряна на поле
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев рассказал об изменениях в игре нападающего московского «Динамо» Арсена Захаряна.
«Игрок может сбавить от изменения требований к себе. Захарян мог расстроиться из-за сорвавшегося перехода в «Челси». Я не знаю, могу просто предположить. По мне, изменилось даже его поведение на поле. Я бы не сказал, что это было раньше: он был занят только футболом, и, даже если судья не давал штрафные, вставал и делал свою работу. Сейчас он очень много разговаривает, спорит с судьями. Этот момент тоже надо убирать. Те, кто представляют Арсена, должны говорить с игроком об этих вещах, если мы хотим получить того Захаряна, которым интересовался «Челси», — сказал Корнеев в интервью Геннадию Орлову.
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