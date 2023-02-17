Тренер молодёжной команды ЦСКА рассказал о целях на вторую часть сезона

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Ролан Гусев рассказал о целях на вторую часть сезона.

«Первое место — раз. И чтобы как можно больше футболистов попали в основную команду. Чтобы зацепились там хотя бы на 10–15 минут. Но если ты хочешь воспитывать дух победителей, нужно ставить задачи. Я не могу сказать футболистам: «Ребята, давайте играть красиво». Помимо того, что мы должны играть красиво, хорошо и качественно, мы должны побеждать в каждом матче. Они футболисты, спортсмены, игроки, они должны побеждать, становиться чемпионами. Если здесь, в молодёжной команде, не ставить задачу стать чемпионами, то в основную команду они придут с каким духом?» — сказал Гусев в интервью YouTube-каналу ПФК ЦСКА.