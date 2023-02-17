Василий Березуцкий: считаю, что закончил карьеру вовремя. Вспоминаю, как завершал Онопко

Бывший защитник Василий Березуцкий считает, что принял правильное решение в 2018 году, объявив об уходе из профессионального футбола.
«Есть ощущение, что ещё мог бы поиграть год-два? Есть, но слово «должен» я вычеркнул из своего лексикона, я никому и ничего не должен. Иногда кайфово просто взять и сделать то, что хочешь. Жалею ли я о том, что завершил карьеру? Нет.
Я смотрел на то, как заканчивал Виктор Савельевич Онопко — потрясающий игрок, но когда ты смотришь на величайшего защитника своего времени, который начал бегать по командам, а его начали оббегать, обводить… Я наигрался ещё пять лет назад, когда закончил. Нужно всё делать вовремя. Мне кажется, что я принял это решение вовремя. Мог я ещё поиграть? Наверное, мог. Хотел? Нет», — сказал Березуцкий в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 17 февраля 2023
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