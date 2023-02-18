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Куртуа попал в заявку «Реала» на матч с «Осасуной»

Куртуа попал в заявку «Реала» на матч с «Осасуной»
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа попал в заявку на матч чемпионата Испании с «Осасуной». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Напомним, ранее Куртуа не попал в заявку мадридского «Реала» на матчи клубного чемпионата мира. Игрок не смог выступить на турнире в Марокко из-за травмы.

Что касается ещё одного игрока, который не сыграл на турнире в Марокко — Карима Бензема, то он в заявку на матч с «Осасуной» не попал, как и полузащитник Тони Кроос.

Напомним, Куртуа получил травму перед матчем 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой», который состоялся 5 февраля. Голкипер почувствовал дискомфорт в левой ноге во время разминки и был заменён.

Напомним, мадридский «Реал» после 21 матча в чемпионате Испании набрал 48 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Барселоны» на восемь очков.

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